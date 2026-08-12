Densa nevada en Tacna: reportan mortandad de camélidos sudamericanos

El clima está afectando seriamente a Tacna. Un corresponsal de Panamericana Televisión comentó que la ciudad está soportando una intensa llovizna y una densa neblina desde tempranas horas del día, sin embargo, los más afectados son los pobladores del distrito de Palca, jurisdicción de la zona altoandina de la ciudad heróica.

Los pobladores han reportado la mortandad de camélidos sudamericanos debido a la primera nevada que se ha registrado en el año, además, la baja temperatura también está afectando severamente a localidades del sur como Acaspaca, Vilavilani, Alto Perú, Ancomarca, Tripartito y Río Caño.

PIDEN APOYO DEL GOBIERNO CENTRAL

Hasta el momento no hay una cifra oficial, pero las bajas temperaturas están haciendo que se prevea una posible ayuda del gobierno central. Las autoridades de Tacna no se han pronunciado sobre la ayuda que podría darse en las próximas horas, pues se estaría declarando en alerta por esta emergencia climática.

Cabe destacar que no solo se estaría afectando la crianza de camélidos sudamericanos, sino que la agricultura también está sufriendo los embates de la densa nevada que está cayendo en estos sectores.