Trujillo: vecinos capturan y casi linchan a delincuente tras asalto a madre de familia

​Un grupo de vecinos del sector Río Seco, ubicado en el distrito de El Porvenir, en Trujillo, interceptó a dos delincuentes que momentos antes habían asaltado con un arma blanca a una madre que transitaba junto a sus menores hijos para arrebatarle su celular.

Esta rápida reacción de la comunidad se produjo tras escuchar los gritos de auxilio de la víctima, iniciando una persecución a pie y lanzando objetos contra el vehículo menor en el que pretendían huir.

​La persecución terminó en el pasaje Chinchaysuyo, donde los residentes lograron alcanzar y volcar la mototaxi utilizada por los sujetos. Durante el altercado, uno de los sospechosos logró darse a la fuga, mientras que el segundo sujeto fue retenido por la multitud enardecida por los constantes actos delictivos en la zona.

​Intervención policial y traslado

​Testigos del hecho manifestaron el malestar de la población frente a los constantes actos delictivos que se viven en el sector. Asimismo, afirmaron que la intervención comunitaria fue inmediata al percatarse del ataque perpetrado directamente contra la mujer en plena vía pública.

​Minutos después de registrarse el incidente, agentes de la Policía Nacional del Perú se apersonaron al lugar para controlar la situación y proceder con la detención del retenido. El sujeto fue trasladado a la comisaría del sector para las diligencias e investigaciones correspondientes.