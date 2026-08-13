Serfor rescata a murciélago frugívoro en colegio de Cajamarca

La presencia de un murciélago frugívoro en un colegio ha llamado la atención de la población de Cajamarca. Estos especímenes se han visto en dos lugares: en la provincia de Cajamarca y en el valle de Condebamba.

Homero Huamán, especialista del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), explicó la presencia de estos murciélagos cerca de la población. “La naturaleza de estos murciélagos es innato de la zona”, explicó Huamán y añadió que no es una situación aislada, pues el año pasado, durante el mes de octubre, ocurrió una situación similar en uno de los colegios de la zona.

NO HAY QUE MALINFORMAR A LA POBLACIÓN

El especialista de Serfor comentó que la alimentación de estos murciélagos es a base de insectos, frutas y también comen polen. Además, explicó que solo hay una especie de vampiridae (Desmodus rotundus) que afectan a la población y pueden contraer la rabia, pero que, en este caso, estos murciélagos son polinizadores, controladores de plagas y contribuyen al ecosistema, por eso hay que evitar dar mala información.

Añadió que es muy importante que se llame a Serfor ante la presencia de este tipo de animales, pues el tratamiento y cuidado tiene que ser manejado por especialistas. Finalmente, recomendó a la población no manipular a los murciélagos, pues aunque no se alimenten de sangre, pueden contagiar enfermedades infecciosas.