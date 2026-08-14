Paciente muere por demora en traslado a hospital: transportistas bloquean carretera en Ucayali

Según informó la Dirección Regional de Salud (Diresa), un paciente que era trasladado en ambulancia a Pucallpa murió por la demora en llegar al hospital donde iba a ser atendido, esto, por el bloqueo que realizan transportistas en la carretera Federico Basadre.

En su comunicado, la Diresa Ucayali indica también que el paciente presentaba un accidente cerebrovascular (ACV) e hipertensión arterial no controlada, por lo que requería ser evacuado de emergencia hacia un establecimiento de cuidado especializado.

Asimismo, la entidad hizo un llamado a los responsables de los puntos de bloqueo a respetar el libre tránsito de las unidades de emergencia, ambulancias y personal de salud, “para que puedan atender y trasladar a pacientes que estén en situación de emergencia”.

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

Transportistas (automóviles y mototaxistas) de la región Ucayali acatan un paro, que se inició el pasado 10 de agosto, en rechazo al incremento del precio de los combustibles. La medida de fuerza también alcanza las vías fluviales Tamaya e Iparía, informa RPP.

En las últimas horas, Weyder del Águila, presidente de la Unión de Transportistas de la región, declaró que tras una asamblea extraordinaria decidieron seguir con el paro de manera indefinida por la falta de respuesta a sus reclamos por parte del Ejecutivo.