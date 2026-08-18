Tacna: fuertes vientos arrancan panel publicitario y cae sobre vehículo

Ciudadanos de Tacna soportaron el día de ayer un fuerte temporal que dejó casas sin techos, estructuras arrancadas, paneles publicitarios en el suelo, árboles arrancados de raíz, entre otros.

En la avenida Augusto B. Leguía se reportó que un panel gigante, de unas tres toneladas, terminó cayendo sobre un vehículo el día de ayer, dejándolo aplastado. Hoy el vehículo y el panel siguen generando caos en dicha avenida, pues no han sido retirados por las autoridades.

SE REPORTAN ACCIDENTES POR FUERTES VIENTOS

En varios puntos de la ciudad se reportaron accidentes, en el hospital Hipólito Unanue se han registrado entre unas cinco emergencias entre el día de ayer y hoy, además, algunas galerías de los centros comerciales en Tacna han sufrido daños estructurales especialmente en los techos, porque la mayoría usan calaminas.

En tanto, un amago de incendio se reportó el día de ayer en una galería en la avenida Patricio Meléndez, que fue controlado por los bomberos entre ayer y parte de la madrugada de hoy. Cabe destacar que, según expertos del Senamhi, se pronostica que en los próximos dos días también ocurrirán fuertes vientos y lluvias en la región Tacna, lo cual preocupa a la ciudadanía.