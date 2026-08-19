Meteorólogo advierte graves consecuencias del Fenómeno El Niño en Perú: “No estamos preparados”

Ante la llegada del Fenómeno El Niño al Perú, el meteorólogo Guillermo Lazo advirtió sobre las graves consecuencias que podrían registrarse en los próximos meses. Además, sostuvo que el país no cuenta con suficientes planes de contingencia para afrontar los posibles estragos que podría provocar este evento climático.

“Tendremos una afectación principalmente en las zonas altoandinas, donde generalmente se producen eventos de precipitaciones sólidas, descenso de temperaturas, inestabilidad atmosférica y mucho viento (…) Definitivamente no [estamos preparados]. La naturaleza es muy cambiante y dinámica”, declaró el especialista en Buenos Días Perú.

De acuerdo con Lazo, las zonas del sur del territorio nacional podrían ser algunas de las más afectadas por las condiciones meteorológicas adversas. “Estos eventos serán más frecuentes y con impactos mayores. La DANA está afectando el sur del país y actualmente también a Chile. Son situaciones de inestabilidad atmosférica”, explicó.

MESES CRÍTICOS PARA LOS CIUDADANOS

Según el meteorólogo, y tras las evaluaciones realizadas por especialistas en temas climáticos, se avecinan meses complicados para la población, por lo que hizo un llamado a las autoridades a implementar planes estratégicos que permitan reducir el impacto del Fenómeno El Niño.

“A partir de noviembre y diciembre tendremos una ola de agua caliente, lo que condicionará el comportamiento del clima y se registrarán evaporaciones para la formación de nubes y precipitaciones (…) También tendremos inestabilidad atmosférica”, indicó.