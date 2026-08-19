¿Cómo golpeó el fenómeno “El Niño” de 1983 el PBI del país?

El fenómeno El Niño no solo deja inundaciones, también deja enormes problemas económicos. Un ejemplo es el impacto de los desastres climáticos de 1983, tal como lo recuerda el excongresista Víctor Andrés García Belaunde.

“El PBI de 1983 fue 13 % negativo, el año anterior a “El Niño” del 83, el Perú creció 5.5 %, y después del año 83, el Perú volvió a crecer 5 %. fue un desastre para el país, se perdió mucho dinero, mucha infraestructura, que alguna de ellas, hasta el día de hoy, no se han podido reconstruir”, comentó el excongresista.

BONOS PARA RECUPERAR EL PAÍS DE “EL NIÑO”

Para afrontar la reconstrucción, el Estado recurrió a la ciudadanía y emitió bonos obligatorios para empresas y voluntarios para la población. “Se pidieron bonos a la ciudadanía, varios miles de millones de soles, en algunos niveles era obligatorios. Se le daba un interés y un bono, y estos fueron redimidos en su momento, poco a poco fueron pagándose y otros no fueron reclamados”, manifestó el excongresista.

¿QUÉ SE PUEDE HACER HOY?

Cuarenta años después, el Perú está mejor económicamente, pero García Belaunde advierte que hoy tenemos un problema mayor: más gente viviendo en zonas de riesgo. Ante ese escenario, propone tres medidas urgentes para que el próximo “Niño” no nos vuelva a quebrar el país.

“Primero, una ley de emergencias, segundo una ley de construcción de viviendas de oficinas y de tiendas bajo ciertos parámetros para los terremotos, tercero, obras públicas con drenaje obligatoriamente, no podemos tener obras públicas sin drenaje. Allí hay que responsabilizar a Defensa Civil y a las municipalidades, que tienen que obligar a realizar esto”, finalizó.

Hoy hay más casas en las riberas, más gente expuesta y las mismas obras sin drenaje. Los expertos advierten que sin una ley de emergencias y sin planificación, el próximo “El Niño” no solo inundará distritos, sino que también hundirá la economía.