Chincha: pescadores afectados por fuertes oleajes en el litoral de Tambo de Mora

Pescadores artesanales de Tambo de Mora en Chincha, región Ica, expresaron su preocupación por los difíciles momentos que atraviesan debido al fuerte oleaje que se registra en la zona.
En entrevista con Panamericana Televisión, señalaron que desde el 15 de agosto no pueden trabajar debido a que “el mar está muy movido” y por los fuertes vientos; no saben hasta cuándo se mantendrá esta situación.
RESPUESTA INMEDIATA
Uno de sus dirigentes señaló que, pese a esta situación que los tiene sin trabajo, ninguna autoridad del gobierno regional o central se ha acercado para brindarles alguna ayuda.
Esperan un subsidio o un plan de apoyo para poder sobrevivir mientras pasa esta situación; los pescadores artesanales esperan una respuesta inmediata de las autoridades.