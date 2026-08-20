Ilo: retiran vehículo rojo que quedó atrapado en un forado tras activación de quebrada

Un auto que llevaba atrapado hace cuatro días en un enorme forado, debido a la activación de una quebrada en Ilo, pudo ser retirado el día de ayer. Como se recuerda, los ocupantes del vehículo, afortunadamente, resultaron ilesos debido a que la caída fue leve.

Esta zona se encuentra a 25 kilómetros de la ciudad de Ilo. La Costanera, donde ocurrió el desastre, conecta la ciudad de Tacna con Ilo, la cual pasa por Lima y Arequipa, pues es una importante vía nacional.

En este lugar, había un pequeño desfogue de un metro de diámetro para la cantidad de agua que discurre, sin embargo, más aún durante temporada de lluvias, por lo que no fue suficiente para evitar la destrucción del huaico.

HABILITAN RUTA ALTERNA PARA UNIDADES DE CARGA PESADA

Por otro lado, el corresponsal de Panamericana Televisión en Ilo, comentó que llama la atención que no llegue aún personal de Provias para habilitar la vía. En tanto, el gobierno regional de Moquegua, con ayuda de la empresa privada, han habilitado una ruta alterna para el pase de buses y camiones de carga pasada y se evite que sigan varados.

Cabe destacar que estos efectos climáticos se deben a la DANA Aníbal, la cual ha propiciado fuertes precipitaciones, logrando activar varias quebradas en la zona costera del país.