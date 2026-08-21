Ayacucho: así amaneció la región tras el violento sismo de magnitud 7.2

Paulatinamente retorna la calma a la región Ayacucho tras el violento sismo registrado la tarde de ayer, que provocó daños en 18 localidades y dejó dos personas lesionadas durante la evacuación en Coracora.

En las próximas horas se tiene prevista la llegada del ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mauricio Arnillas, quien recorrerá las localidades afectadas e informará sobre acciones del Ejecutivo.

SERVICIO DE INTERNET

Según indica nuestro corresponsal, causó extrañeza entre los ciudadanos que, tras el fuerte movimiento telúrico, hubo dificultades para acceder al servicio de internet, que media hora después se solucionó.

Por otro lado, hasta el momento no se tiene un informe detallado de los daños causados por el temblor; por ello, las autoridades conformaron brigadas que recorrerán las provincias buscando información.