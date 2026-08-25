Crisis por efecto del fenómeno El Niño: Lobos de mar y pelícanos mueren de hambre

Crisis ambiental en la costa del país. Varios lobos marinos bebés han salido de su hábitat hasta un muelle en Pisco en busca de comida ante la terrible situación de escasez de pescado y especies marinas por el calentamiento del agua.

En el muelle artesanal José Olaya Balandra, en el distrito de San Andrés, se ha observado la presencia de estos animales con evidentes signos de debilidad, pues el calentamiento del mar por el fenómeno El Niño, ha alejado el alimento de estas especies, dejándolas en estado de inanición.

Las aves marinas como pelícanos, también son duramente afectados por los efectos climáticos. Esta situación ha conmovido a los ciudadanos, pues algunos intentan darles de comer, aunque la escasez de peces afecta a los pescadores artesanales.

PESCADORES PIDEN APOYO AL GOBIERNO

Uno de estos trabajadores, identificado como Claudio Pedro Suárez, comentó a las cámaras de Panamericana Televisión que la pesca está muy baja debido al fenómeno El Niño, por ello piden apoyo al gobierno para poder solventar los gastos familiares y que esta situación no los deje en la quiebra.