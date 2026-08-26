La Libertad: fuerte granizada sorprende a Huamachuco y afecta viviendas y calles

La lluvia y posterior granizada afectaron viviendas y calles, mientras algunas estructuras terminaron colapsando debido a la intensidad de las precipitaciones.

Una situación caótica se vivió en la ciudad de Huamachuco, en la región La Libertad, durante la mañana del martes 26 de agosto, cuando una intensa lluvia acompañada de fuertes truenos alarmó a los ciudadanos de la zona.

Las precipitaciones provocaron la inundación de varias viviendas, generando preocupación entre los residentes. Posteriormente, durante la tarde, una intensa granizada cubrió de blanco gran parte de la ciudad y sorprendió a los lugareños por la intensidad del fenómeno climático.

SE REGISTRARON DAÑOS MATERIALES

Este fenómeno meteorológico provocó mayores daños en la infraestructura de varias viviendas, ocasionando el derrumbe de algunas de ellas y afectando también el tránsito habitual en distintos puntos de la ciudad.

Asimismo, las autoridades recomendaron a la población mantenerse alerta y tomar las precauciones necesarias, debido a que las condiciones climáticas adversas podrían continuar presentándose durante los próximos días.