Penal de Challapalca soportará temperaturas cercanas a los 0 °C en Tacna

El penal de máxima seguridad de Challapalca, ubicado en las alturas de Tacna, soporta condiciones climáticas extremas. Una gruesa capa de nieve cubrió los exteriores del establecimiento, mientras la neblina, el granizo y los fuertes vientos redujeron la visibilidad y aumentaron la sensación de frío.

Según los registros meteorológicos citados en el informe, en esta zona las temperaturas pueden descender hasta -20 °C, -22 °C e incluso -28 °C durante el invierno. A las bajas temperaturas se suman las lluvias, los vientos y la escasa visibilidad que caracterizan a esta zona altoandina.

INTERNOS SOPORTAN EL INTENSO FRÍO

Los propios internos describieron las difíciles condiciones que enfrentan dentro del penal. Uno de ellos aseguró que el frío es insoportable y que incluso el agua utilizada para bañarse se encuentra prácticamente congelada.

Por otro lado, el establecimiento penitenciario para cabecillas y miembros de organizaciones criminales se encuentra en una zona de gran altitud y aislamiento, condiciones que convierten al frío extremo en uno de sus principales desafíos. Durante los meses de invierno, la nieve, los fuertes vientos y las temperaturas bajo cero forman parte del entorno cotidiano.

DURAS CONDICIONES CLIMÁTICAS

Según explicó Edualda Medina Chávez del Carpio, jefa del Senamhi Tacna, los eventos meteorológicos registrados en la zona estarían relacionados con la presencia del fenómeno DANA. “Esto ha generado las lloviznas en las zonas altas han habido presentaciones sólidas, hemos tenido vientos y todo lo que ha ocurrido ha estado acorde con los avisos emitidos por el Senamhi”, manifestó.

Por otro lado, indicó que la temperatura actual alcanza los -10 °C y que se prevé un descenso hasta los -13 °C en las zonas altas. En las zonas bajas, en tanto, se estima que los termómetros podrían registrar temperaturas cercanas a los 0 °C.