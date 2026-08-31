Fenómeno El Niño amenaza al Perú: ¿hay helicópteros suficientes para atender emergencias?

Ante la inminente llegada del fenómeno El Niño al Perú y los trabajos de prevención que realizan las autoridades a pocos meses del evento climático, surge una interrogante: ¿el país cuenta con helicópteros suficientes para atender las emergencias?

En medio de esta situación, el excongresista José Cueto advirtió en Buenos Días Perú sobre los estragos que podría ocasionar este fenómeno. Además, enfatizó que estas aeronaves son cruciales para brindar ayuda inmediata en las zonas más afectadas.

“Muchas carreteras se verán afectadas, pese a que desde hace varios meses sabemos que se aproxima un fenómeno fuerte. Los helicópteros son el caballito de batalla (...). Tenemos material aéreo ruso y, debido al conflicto con Ucrania, es complicado realizar el mantenimiento”, declaró.

¿PERÚ CUENTA CON HELICÓPTEROS?

Durante la conversación, el exparlamentario dejó en claro que el Perú sí cuenta con estas aeronaves; sin embargo, la mayoría tiene varias décadas de antigüedad. “Tenemos helicópteros con buena capacidad de carga y con más de 30 años de antigüedad. Algunos operan, pero muchos han quedado inoperativos por falta de repuestos”, explicó.

Finalmente, José Cueto envió un mensaje al Gobierno de Keiko Fujimori y recomendó arrendar helicópteros a países que no sufrirán los estragos del fenómeno El Niño. “De repente, deberíamos alquilar helicópteros de alta tecnología para salvar vidas”, concluyó.