Confirman que el papa LeÃ³n XIV incluirÃ¡ a Cajamarca en su visita a PerÃº

Dentro del itinerario oficial de su viaje al Perú programado para noviembre, el papa León XIV también visitará la provincia de Santa Cruz, en la región de Cajamarca. Así lo informó el párroco de la iglesia La Inmaculada, Wilder Cubas, luego del visto bueno otorgado por la delegación del Vaticano tras su inspección técnica y logística en la zona.

El último fin de semana, la comitiva papal llegó hasta Santa Cruz en helicóptero para recorrer los distintos lugares que serían los puntos que podría visitar el sumo pontífice durante su visita a nuestro país.

¿POR QUÉ INCLUYÓ A CAJAMARCA EN SU ITINERARIO?

Cuando Robert Prevost era obispo en la región de Lambayeque, solía visitar la provincia de Santa Cruz, Chota y Cutervo, tal cual lo testifican la gran cantidad de fotografías que demuestran su continua estadía en estos lugares del norte del país.

Esta noticia ha sido tomada por la comunidad católica con mucha alegría y representa un potente símbolo de cercanía con las comunidades donde ejerció su ministerio antes de asumir el papado. Ahora se espera que muchos viajen a esta zona peruana para recibir al papa León XIV como muestra del cariño que se ha ganado del pueblo peruano.