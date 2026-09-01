Secuestro en Trujillo: surgen dudas sobre la responsabilidad de los cinco detenidos

La captura de cinco supuestos implicados en el secuestro de un empresario en Trujillo ha generado dudas sobre la verdadera responsabilidad de los detenidos en este caso.

Una de las principales interrogantes está relacionada con las características físicas de los intervenidos. Según sus familiares y algunos ciudadanos, se habría cometido una equivocación y los detenidos no serían las personas que participaron en el secuestro.

Asimismo, también existen cuestionamientos sobre la versión de la captura y liberación del empresario. De acuerdo con algunas versiones, la familia habría pagado una fuerte suma de dinero para conseguir su liberación, mientras que la Policía Nacional no habría participado directamente en el rescate. Estas circunstancias deberán ser esclarecidas durante las investigaciones.

FAMILIARES DE DETENIDOS SE PRONUNCIAN

Ante esta situación, varios familiares de los presuntos implicados se acercaron a la comisaría para pedir la evaluación del caso. “Mi primo es pequeño, el que sale en el video se ve que es una persona grande medirá 1.70 m, mi primo llega a 1.50 m”, indicó una familiar de uno de los detenidos.

Asimismo, la Policía Nacional sostiene que cuatro de los cinco detenidos sí habrían participado en el secuestro. Esta versión continuará siendo materia de investigación y será contrastada con las evidencias recopiladas, entre ellas las imágenes de las cámaras de seguridad que podrían ayudar a esclarecer la participación de cada uno de los intervenidos.