‘Jhonsson Pulpo’ cabecilla de ‘Los Pulpos’ será trasladado a Lima bajo fuerte custodia policial

ACTUALIZACIÓN: SECUESTRO EN TRUJILLO

La presencia de una aparente camioneta policial durante el secuestro y asesinato del empresario James Lara en Trujillo genera nuevas interrogantes. La Policía informó que una de las unidades utilizadas por los delincuentes tenía una placa clonada de una camioneta oficial que se encontraba inoperativa desde agosto de 2025. Sin embargo, aún no existe una explicación oficial sobre el patrullero que aparece en las imágenes aparentemente siguiendo o acompañando al convoy.

Mientras continúan las investigaciones, las autoridades realizan pericias para determinar la participación de los cinco detenidos y si corresponden a las personas captadas por las cámaras. Entre las diligencias se contempla la comparación antropométrica y el análisis de comunicaciones.

En paralelo, la captura de alias “Johnson Pulpo” en Bolivia permitió incautar celulares, documentos y otros objetos que serán claves para conocer sus movimientos y posibles vínculos con organizaciones criminales.

NOTA ANTERIOR

Tras la captura de Johnsson Cruz Torres alias "Johsson Pulpo", presunto cabecilla de la banda criminal “Los Pulpos”, en La Paz, Bolivia, y luego de su expulsión de dicho país, se espera su llegada al aeropuerto de Juliaca para posteriormente ser trasladado a Lima.

El detenido pasó la noche en una comisaría de Juliaca, mientras se vienen gestionando las acciones correspondientes para concretar su traslado a la capital, donde continuará con las diligencias de ley

SE ESPERA SU ARRIBO

La llegada del detenido estaría programada entre las 7:00 y 8:00 de la mañana. El traslado se realizaría bajo un importante despliegue de seguridad y estaría acompañado por el ministro del Interior, César Astudillo.

Por otro lado, las autoridades vienen coordinando las medidas de seguridad necesarias para garantizar el traslado del detenido a Lima, donde deberá afrontar el proceso judicial correspondiente y cumplir, de ser ratificada, la condena de cadena perpetua.