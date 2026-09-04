Accidentes de tránsito golpean Chiclayo: reportan un muerto y varios heridos

La Policía realiza las diligencias para determinar las circunstancias de los accidentes y establecer las responsabilidades correspondientes.

Una serie de accidentes de tránsito registrados en las vías de los distritos de La Victoria y Monsefú de la provincia de Chiclayo dejó una persona fallecida y varios heridos, entre ellos tres menores de edad.

Uno de los casos se registró la noche del lunes 31 de agosto, cuando Jesús Sánchez Sampén (53) se desplazaba a bordo de una motocicleta de placa M8-2310 por la carretera que conecta los distritos de La Victoria y Monsefú, cerca del sector Chacupe.

De acuerdo con información policial, el motociclista habría intentado cruzar la vía de manera intempestiva y fue impactado por una mototaxi conducida por Víctor Junior Antón Cayatopa (29), haciendo que la víctima cayera al pavimento y fue alcanzado por otra unidad, quedando gravemente herido.

CINCO PERSONAS RESULTARON HERIDAS

Otro accidente ocurrió en la intersección de las avenidas Víctor Raúl Haya de la Torre y Chinchaysuyo, en La Victoria. El hecho dejó cinco personas heridas: dos adultos y tres niños, quienes fueron auxiliados por agentes de la Unidad de Emergencia (Uneme).

Los afectados fueron trasladados a la clínica Metropolitana. El médico de turno diagnosticó diversas lesiones, entre ellas policontusiones, contusión nasal, fracturas, contusión facial, fractura del macizo facial y del pómulo derecho, además de traumatismo encéfalo craneano leve.

MUJER SUFRIÓ GRAVES LESIONES

Por otro lado, Rosa Ana Aquino Ramos (52) también resultó herida en un accidente de tránsito. La mujer sufrió fractura de clavícula, fractura de costilla y traumatismo de tórax, por lo que tuvo que recibir atención médica.

La Policía continúa con las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias de los accidentes y establecer las responsabilidades que correspondan en cada uno de los casos.