Detienen a expolicía tras robo de joyas de oro valorizadas en S/125 mil en Iquitos

Un grupo de delincuentes disfrazados con cascos de ingenieros irrumpió en una vivienda ubicada en la ciudad de Iquitos, en la región Loreto, y robó joyas de oro, gemas y relojes valorizados en más de S/125 mil.

Los sujetos forzaron la cerradura de la puerta de ingreso a pesar de contar con sistemas de doble seguro. El agraviado del robo señaló que los sujetos dejaron los cajones y armarios completamente desordenados tras apoderarse de sus pertenencias de valor.

​Tras concretar el robo, las imágenes de las cámaras de seguridad permitieron registrar el desplazamiento de los sospechosos y el vehículo utilizado durante el escape. Los agentes policiales iniciaron las diligencias correspondientes para dar con el paradero de la banda.

​Captura de sospechoso y antecedentes delictivos

​Las investigaciones policiales permitieron identificar a uno de los presuntos participantes en el atraco, identificado como Leonardo Gabriel Alves Yudichi, de 24 años, conocido con el alias de 'Chiquito'. El detenido es un exintegrante de la Policía Nacional del Perú que previamente fue pasado al retiro debido a faltas disciplinarias dentro de la institución.

Alves Judichi fue intervenido en flagrancia durante un operativo de búsqueda y trasladado a la sede del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Iquitos. ​De acuerdo con las pesquisas preliminares, el nombre de este exefectivo policial también figura en otra investigación vinculada al asalto a la joyería y casa de empeños Faraón, situada en el centro de la ciudad.