Piura: delincuentes asaltan local y se llevan más de S/70 mil en equipos tecnológicos

Tres delincuentes armados y encapuchados fueron captados ingresando a un local comercial ubicado en el pleno centro de la ciudad de Piura, para robar un total de 70 mil soles en productos tecnológicos.

El atraco fue registrado por las cámaras de seguridad el pasado 5 de septiembre de 2026. Los hampones dejaron a los propietarios reducidos mientras vaciaban los anaqueles del establecimiento.

Con total tranquilidad, los sujetos colocaron computadoras portátiles y demás artefactos tecnológicos dentro de sacos para luego escapar con el botín, dejando desabastecida la tienda de tecnología.

​Reclamos por inseguridad e investigaciones

​Los comerciantes de los alrededores expresaron su malestar señalando que la zona se ha vuelto vulnerable debido a la ausencia de patrullaje en la zona y la falta de presencia de las fuerzas del orden.

Cabe resaltar, que las cámaras de seguridad del local comercial se han convertido en la principal prueba para que las autoridades logren identificar y capturar a los responsables de este cuantioso robo.