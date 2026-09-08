Fuertes lluvias en Yurimaguas inundan viviendas y dejan calles como ríos

Una intensa lluvia se registró en Yurimaguas, la cual generó graves inundaciones que afectaron tanto las calles como numerosas viviendas de la localidad. Esta precipitación estuvo acompañada de fuerte viento, luego de una semana de intenso calor que bordeaba los 35 grados.

La acumulación de agua provocó el colapso de los sistemas de alcantarillado, ocasionando que diversas vías quedaran anegadas y dificultando el tránsito de los pobladores. Asimismo, algunas casas resultaron inundadas, generando daños materiales y afectando los bienes personales de las familias.

Entre los sectores más perjudicados están la calle Daniel Alcides Carrión y el acceso de emergencia al Hospital Santa Gema de Yurimaguas, donde pacientes y personal médico tuvieron que atravesar zonas cubiertas de agua para poder ingresar al establecimiento de salud.

Esta situación resalta nuevamente el problema del drenaje en la ciudad, que resulta ineficiente ante las copiosas lluvias, por lo que la ciudadanía solicita a las autoridades que realicen el mantenimiento de alcantarillas, las cuales se obstruyen por la basura y los sedimentos que arrastran las aguas.

SENAMHI ADVIERTE QUE LLUVIAS CONTINUARÁN

De acuerdo a Senamhi, las lluvias continuarán durante los próximos días acompañadas de friaje, por lo que se recomienda tomar precauciones para evitar enfermedades. En tanto, el aeropuerto se encuentra cerrado temporalmente por los trabajos de mantenimiento, debido a que debajo de este hay una alcantarilla importante que pasa por casi toda la ciudad.