Piura: fiscal es cargada por policías para evitar cruzar el río y ensuciarse los zapatos

Una fiscal del distrito de Castilla, en la región Piura, fue cargada en brazos por efectivos policiales durante la diligencia de levantamiento del cadáver de un adulto mayor, con el propósito de evitar cruzar un pequeño río y ensuciarse los zapatos.

Este hecho ocurrió en una chacra ubicada detrás del condominio Centenario, muy cerca del río Piura, donde se encontró sin vida a un hombre identificado como Marco Antonio Rojas Castro, de 79 años.

​Las imágenes difundidas mostraron a la autoridad siendo transportada por el personal policial para no tener contacto con el agua, una situación que generó la inmediata crítica de los vecinos y familiares presentes en la zona.

​Indignación y cuestionamiento

​Los familiares del fallecido expresaron su malestar no solo por la actitud de la magistrada, sino también por la presunta inacción y ausencia de los agentes policiales tras las llamadas de auxilio realizadas a la comisaría cuando la víctima todavía se encontraba con vida.

​Mientras el Ministerio Público evalúa la actuación de su representante, los familiares exigen que se investigue también la presunta omisión de funciones por parte de los efectivos policiales durante la atención del caso.