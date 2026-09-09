Trujillo: conductor ataca a balazos a un adulto mayor en plena vía pública y se da a la fuga

Una discusión en la vía pública del distrito de La Esperanza, en Trujillo, terminó en un ataque con arma de fuego, luego de que un sujeto disparara contra un adulto mayor tras un enfrentamiento verbal.

El violento episodio quedó documentado por cámaras de seguridad que captaron el momento exacto de la agresión y en las imágenes se observa que ambos involucrados protagonizaron un intercambio de palabras hasta que el conductor del vehículo saca un arma y dispara en dos oportunidades contra el adulto mayor

​Declaraciones del afectado y fuga del agresor

Uno de los proyectiles impactó en la pierna de la víctima, ocasionándole una lesión de entrada y salida. El agraviado señaló que el sujeto lo insultó antes de abrir fuego contra él y resaltó que las balas no comprometieron ningún órgano vital.

Tras cometer el ataque con disparos, el hombre aceleró su automóvil y escapó de la zona con rumbo desconocido. Las autoridades policiales realizan las investigaciones correspondientes para identificar y capturar al conductor prófugo.