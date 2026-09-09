Piura registra más de 45 víctimas de sicariato en lo que va del 2026

La ola de ataques armados perpetrados en la región Piura ha dejado varias víctimas mortales y eleva a 46 los crímenes por sicariato en Sullana, superando los 45 homicidios registrados durante todo el 2025.

Uno de los últimos crímenes ocurrió en el asentamiento humano Manuel Seoane Corrales, en Sullana, en donde tres personas fueron asesinadas a balazos y una cuarta resultó gravemente herida.

​Entre las víctimas mortales de este último atentado se identificó a Jorge Luis Vince Saldaña, de 50 años , quien recibió hasta cinco impactos de bala en el pecho y falleció a los pocos segundos del ataque.

La Policía Nacional y el Ministerio Público se encuentran analizando las imágenes de seguridad para identificar a los autores materiales y determinar el móvil exacto de este crimen que profundiza la crisis de seguridad en la zona.

​Atentado en Talara y captura de banda criminal

La violencia también golpeó a Talara cuando tres sujetos irrumpieron en un establecimiento nocturno y dispararon contra el ciudadano venezolano. Las primeras hipótesis de la investigación policial apuntan a un presunto ajuste de cuentas con posibles vínculos hacia la organización criminal internacional conocida como "Los Lobos JS17".

​Como parte de las diligencias, un operativo policial permitió la intervención de cinco ciudadanos extranjeros, tres varones y dos mujeres que presuntamente estarían vinculados a los hechos. Durante la intervención, uno de los sospechosos intentó extraer y detonar una granada de guerra contra los agentes, lo que motivó el uso de sus armas para neutralizar al sujeto.