Chiclayo: pacientes son atendidos en el suelo del Hospital Regional de Lambayeque

Pacientes del Hospital Regional de Lambayeque, ubicado en la ciudad de Chiclayo, son atendidos directamente sobre el piso debido a la crítica falta de camillas y camas disponibles en el nosocomio.

La situación quedó al descubierto tras la difusión de videos donde se observa a una paciente ingresada por intoxicación severa recibiendo asistencia médica en el suelo, rodeada de equipos y personal de salud.

De acuerdo a algunos testimonios recogidos, los afectados deben esperar durante largas horas o ser colocados en condiciones inadecuadas mientras están a la espera de una intervención de emergencia.

​Reclamos por falta de atención

​Los familiares de los pacientes expresaron su malestar ante la falta de respuestas oportunas por parte de la administración del hospital. Varios ciudadanos señalaron que sus parientes ingresaron durante la noche previa con diversas emergencias, como fracturas o cuadros graves, y continúan a la espera de una cama o silla de ruedas adecuada para su hospitalización.