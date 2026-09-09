Realizan reconstrucción del secuestro y masacre de cuatro personas en Trujillo

Luego de diez días del crimen que estremeció a Trujillo, donde cuatro personas fueron cruelmente asesinadas y un empresario fue secuestrado, la Policía Nacional junto con las personas detenidas por este delito, han llegado hasta el lugar de los hechos para realizar la reconstrucción del crimen.

Los detenidos, vestidos de agentes Grecco, se acercaron al vehículo y les tomaron huellas digitales. Llama la atención que la indumentaria policial que usaban los detenidos les quedaba muy grande debido a su baja estatura, lo cual no va acorde a las imágenes que se registraron el día del hecho.

MARCHA DE LOS FAMILIARES

Las familias de las víctimas están intentando hacer una investigación por su cuenta, ya que las presentaciones policiales que se han presentado los últimos días han dejado ciertas dudas, ya que algunos han cuestionado que los detenidos sean quienes perpetraron el delito.

Hasta el momento las pesquisas policiales se dirigen a la organización criminal “Los Pulpos” como los responsables del delito y también se está investigando a quienes viajaban dentro de la camioneta para conocer si tuvieron alguna relación en este plagio.

En tanto, según los comentarios de ciudadanos trujillanos, los detenidos no serían los que estuvieron envueltos en el secuestro del empresario minero: “les queda grande la ropa a los detenidos”, es una de las opiniones más difundida de los ciudadanos, generando más críticas a las autoridades.