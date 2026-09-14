Caen "Los Farmeadores de Aura" tras violento robo de celular a adolescente

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) capturaron a dos presuntos integrantes de la banda delincuencial autodenominada "Los Farmeadores de Aura" tras el violento robo de un celular a un adolescente de 17 años ocurrido en la carretera Pimentel, en Chiclayo.

Cámaras de seguridad que captaron el momento en que una mototaxi negra interceptó a la víctima, descendiendo dos sujetos para cometer el asalto. Tras el análisis de las imágenes, los agentes desplegaron un patrullaje en el pueblo joven San Román, donde ubicaron un vehículo con características similares al utilizado durante el atraco.

​Los dos intervenidos de 19 años fueron trasladados a la dependencia policial, lugar donde el agraviado acudió a realizar la denuncia y los reconoció plenamente como los autores del robo de su equipo móvil.

Detención e investigación

Ambos sospechosos quedaron detenidos en la comisaría del sector por el presunto delito de robo agravado para luego ser puestos a disposición de la unidad fiscal correspondiente para las diligencias de ley.

​En tanto, las autoridades policiales continúan con las investigaciones respectivas para lograr la identificación y captura de un tercer sujeto que también habría participado en el violento asalto al adolescente.