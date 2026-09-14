Tacna: pescador arriesga su vida para liberar a ballena atrapada en red de pesca

Un pescador protagonizó un arriesgado rescate en Tacna al sumergirse en el mar sin equipo de respiración y utilizando únicamente un cuchillo para liberar a una ballena que se encontraba atrapada en una red de pesca.
La peligrosa intervención se prolongó durante varios minutos, tiempo en el cual el pescador enfrentó la fuerza del animal, el movimiento de las aguas y la resistencia de la red que complicaban cada intento de corte.
Liberación y repercusión del rescate
A pesar de las complicaciones, el esfuerzo del hombre identificado como Jonathan Quispe tuvo recompensa al lograr cortar parte del aparejo, permitiendo que la ballena quedara libre para volver a desplazarse mar adentro.
El rescate fue registrado en imágenes que rápidamente se difundieron a través de las redes sociales, mostrando el instante exacto en el que el animal recupera su libertad tras la arriesgada labor del pescador.