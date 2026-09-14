Tacna: pescador arriesga su vida para liberar a ballena atrapada en red de pesca

Un pescador protagonizó un arriesgado rescate en Tacna al sumergirse en el mar sin equipo de respiración y utilizando únicamente un cuchillo para liberar a una ballena que se encontraba atrapada en una red de pesca.

​La peligrosa intervención se prolongó durante varios minutos, tiempo en el cual el pescador enfrentó la fuerza del animal, el movimiento de las aguas y la resistencia de la red que complicaban cada intento de corte.

​Liberación y repercusión del rescate

​A pesar de las complicaciones, el esfuerzo del hombre identificado como Jonathan Quispe tuvo recompensa al lograr cortar parte del aparejo, permitiendo que la ballena quedara libre para volver a desplazarse mar adentro.

​El rescate fue registrado en imágenes que rápidamente se difundieron a través de las redes sociales, mostrando el instante exacto en el que el animal recupera su libertad tras la arriesgada labor del pescador.