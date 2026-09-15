Pucallpa: Policía muere tras caer con su motocicleta a un buzón sin tapa

Un suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP), identificado como Cristian Jefrea Acosta Craniana de 37 años, falleció tras caer con su motocicleta al interior de un buzón de desagüe sin tapa, en Pucallpa.

El trágico accidente se produjo en el pasaje La Amistad, ubicado en el asentamiento humano Rosa Marino, cuando el efectivo se desplazaba a bordo de su vehículo lineal y se estrelló contra la estructura que se encontraba expuesta en la vía pública.

​Falta de seguridad y denuncias de vecinos

​Según informaron los vecinos de la zona, el buzón de desagüe había permanecido abierto y sin ningún tipo de protección durante varias semanas, pese a las advertencias previas sobre el peligro latente.

Los pobladores señalaron que la falta de señalización en esta obra expuesta convirtió el lugar en una trampa mortal, advirtiendo que el riesgo afectaba directamente a los residentes y transeúntes del sector.

Investigaciones y diligencias

​Tras el suceso, diversas unidades de la Policía acudieron al lugar para acordonar el área y realizar las diligencias de ley con el apoyo de efectivos especializados. ​Las investigaciones preliminares a cargo de las autoridades deberán determinar quiénes estaban a cargo de la ejecución de esta obra pública y si existieron omisiones o negligencias.