“La Nueva Jauría” y “Los Pulpos” desatan el terror: difunden mensajes extorsivos en Trujillo

Crece la preocupación en Trujillo tras la difusión de mensajes atribuidos a dos organizaciones criminales: La Nueva Jauría y Los Pulpos. Los videos, cargados de amenazas y advertencias, han vuelto a encender las alarmas y reavivan el temor entre la población trujillana ante un posible enfrentamiento entre ambas bandas.

BANDAS CRIMINALES EN PUGNA

El primer mensaje extorsivo fue difundido en un video atribuido a integrantes de La Nueva Jauría. Allí lanzan una advertencia dirigida a empresarios, empresas de transporte, dirigentes y comerciantes de Trujillo, a quienes exigen alinearse con esta organización caso contrario “van a empezar a tocar puertas”, además, indican que quienes estuvieron con Los Pulpos ahora deben “alinearse” con esta agrupación criminal, para lo que les dieron 24 horas.

Sin embargo, este fin de semana, a través de redes sociales, se difundió un segundo mensaje atribuido a Los Pulpos, donde aseguran que “todo va a seguir igual”, que “no se dejen engañar” y que “la plata” debe llegar a su organización criminal.

Mientras tanto, en Trujillo, la población continúa viviendo en constante alerta frente a la delincuencia que no da tregua y, al parecer, se ha apoderado de la región.