Sepa si es miembro de mesa y cuál su lugar de votación para estas elecciones

Faltan 19 días para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, por ello la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) pone a disposición de los ciudadanos información general para conocer la conformación de mesas y la asignación de locales.

Carla Cueva, subgerente de capacitación y formación de la ONPE, explicó que se ha habilitado la página de consulta electoral www.onpe.gob.pe para que los ciudadanos conozcan datos importantes para estas votaciones.

La vocera informó que primero se debe colocar el número de DNI para que aparezca una ventana con información personal del ciudadano, por ejemplo, si figura como miembro de mesa, el lugar donde debe votar, capacitación para ser miembro de mesa, compensación económica si es miembro de mesa, entre otros.

¿CÓMO REGISTRARSE PARA RECIBIR LA COMPENSACIÓN ECONÓMICA?

Cada miembro de mesa puede recibir una compensación económica de 165 soles, para ello se solicita realizar una inscripción en el apartado de compensación económica de la plataforma digital de la ONPE para registrar cómo quiere recibir el dinero una vez ejercido el cargo, señaló Carla Cueva, y añadió que el registro puede realizarse hasta antes de la jornada electoral, si no lo hace, el abono se hará por el Banco de la Nación.

Por otro lado, dijo que, para estas elecciones, las personas tendrán solo un minuto en la cabina de votación. Además, dio datos importantes: son más de 26 millones de electores, más de 10 mil locales de votación, y alrededor de 89 mil mesas de sufragio.

CAMBIOS EN LA CÉDULA DE VOTACIÓN

La subgerente de capacitación y formación de la ONPE dio más detalles de las cédulas de votación para estas elecciones. Explicó que para los ciudadanos de Lima recibirán una cédula con dos columnas: una celeste para elegir a alcalde y regidores distritales, y la rosada para alcaldes y regidores provinciales.

A nivel nacional se añadirán otras columnas: la de color verde para elegir consejero regional y la amarilla para votar por el gobernador y vicegobernador regional, explicó que esto difiere según el lugar que figura en el DNI.

Finalmente, destacó que se ha hecho un nuevo sorteo a la ciudadanía, por lo que el lugar de votación no sería el mismo, del mismo modo los miembros de mesa pueden variar; para estas elecciones se ha contabilizado alrededor de 800 mil miembros de mesa, por lo que se recomienda verificar la página de ONPE.