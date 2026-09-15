Hasta 6 mil bodegas podrían cerrar por las extorsiones y el cobro de cupos

Estimaciones proyectadas con datos del Centro de Estudios de la Mype e informadas por la Asociación de Mujeres Bodegueras, la cifra de cierres de bodegas casi duplicaría a la registrada el año pasado. El principal detonante es el alarmante cobro de cupos y las extorsiones, que representan un costo fijo inasumible para pequeños negocios.

“Hemos visto que esta tendencia al cierre de bodegas se ha incrementado por la criminalidad. El año pasado, según cifras que han compartido diferentes especialistas y también gremios empresariales vinculados a las bodegas, alrededor de 3 mil a 3 mil 500 bodegas habrían cerrado. Este año la cifra puede duplicarse”, manifestó Daniel Hermoza, director del Centro de Estudios Mype y asesor de AGREMUB.

Por otro lado, Hermoza señala que anualmente existe un incremento de hasta el 12% del sector bodeguero que van cerrando no solo por las extorsiones, sino también por los conocidos “gota a gota”.

Explicó que aproximadamente alrededor de 15 al 20% de empresas “puerta a calle”, pagan cupos, además, opinó que se podrían estar movilizando “entre uno y medio a dos millones de soles semanales” por el pago de cupos para evitar ser víctimas de atentados.

FENOMENO EL NIÑO

Otro factor que afecta al sector bodeguero sería los estragos que traería el fenómeno El Niño, pues incrementa la presencia del crédito informal, ya que la banca se retira de los préstamos porque, obviamente, sobre todos los mypes del norte, se vuelven muy riesgosos de recibir créditos, explicó Daniel Hermoza.

Para el especialista, la inseguridad sumada a las trabas normativas de los municipios y el poco apoyo de los gobiernos locales serían otro de los factores que provocan el cierre de muchas mypes.