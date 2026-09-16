Caso Jenss Lara: liberan a detenido tras secuestro y masacre de empresario

Juan Manuel Bocanegra, conocido como "Viejo", abandonó las instalaciones de la División de Investigación Criminal (Divincri) del complejo policial Capitán Alcides Vigo Hurtado, en Trujillo, tras cumplirse el plazo de ley de 15 días de detención preliminar.

La liberación se produjo debido a que, en esta etapa fiscal, no se encontraron suficientes elementos de convicción que acrediten su participación directa en el secuestro del empresario minero Jens Lara y el asesinato de sus acompañantes.

​Según las indagaciones policiales, Bocanegra habría asumido un rol dentro del soporte logístico requerido para llevar a cabo el múltiple crimen. Fuentes policiales indicaron que su presunta función consistía en coordinar aspectos operativos de apoyo, motivo por el cual fue inicialmente intervenido junto a otros integrantes de su entorno familiar.

​Reclamos y reencuentro en instalaciones policiales

​A su salida de la dependencia policial, el joven fue recibido entre lágrimas y abrazos por sus familiares, quienes permanecieron en los exteriores durante los últimos días exigiendo su libertad. Sus parientes reafirmaron su inocencia e indicaron que las acusaciones carecen de sustento probatorio firme en esta fase preliminar del proceso.

​Mientras tanto, los familiares de los demás investigados continúan realizando plantones y exigiendo esclarecimientos en los exteriores de la sede policial. Las autoridades mantienen abiertas las diligencias para determinar con precisión las responsabilidades de todos los implicados en el caso.