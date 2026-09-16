Enfen alerta que "El Niño" sería más devastador que el de 1997

El Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) emitió el comunicado oficial N° 16-2026 en el cual alerta que el Perú enfrentará El Niño Costero de magnitud extraordinaria, con un desarrollo previsto desde septiembre de 2026 hasta mayo de 2027.

Dicho fenómeno, que presenta una alta probabilidad de alcanzar su pico más severo entre septiembre de 2026 y enero de 2027, afectará principalmente a las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y la sierra norte del país.

​Evolución y características climáticas

​Rina Gabriel Valverde, vocera de ENFEN, indicó que las condiciones actuales muestran similitudes con los eventos ocurridos en 1997 y 1998, aunque con estimaciones de calentamiento que podrían superar dichos registros históricos. La entidad explicó que la región Niño 1+2 se mantendrá hasta mediados de otoño de 2027, mientras que la región Niño 3.4 presentará una magnitud muy fuerte entre febrero y marzo de 2027 antes de transicionar hacia condiciones neutras.

​Asimismo, el reporte señala que las temperaturas del aire se mantendrán de manera sostenida entre los 26°C y 27°C en la costa peruana, registrando anomalías superiores a los valores normales. Este incremento térmico actúa como el factor principal para la activación de lluvias recurrentes y desbordes de ríos en el norte del territorio nacional, asemejándose a patrones destructivos previos.

​Impacto territorial y mitigación

​Las zonas urbanas y rurales de la costa norte y centro-sur experimentarán mayores precipitaciones pluviales y posibles sequías en el sur, impactando fuertemente en sectores como la agricultura y la ganadería. Desde ENFEN recalcan que la magnitud del impacto de este evento climático dependerá de la rapidez y efectividad de las acciones de prevención implementadas por las autoridades gubernamentales.