Senamhi lanza alerta amarilla en Arequipa por fuertes nevadas y tormentas eléctricas

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) lanzó una alerta amarilla en siete provincias de la región Arequipa, luego que se registrara un fenómeno climatológico que está afectando a la región, como la fuerte nevada reportada en el sector de Imata, donde se han reportado tormentas eléctricas y fuertes vientos.

FENÓMENO METEOROLÓGICO CONTINUARÁ HASTA EL 19 DE SETIEMBRE

También otros distritos de Arequipa han sido afectados por este fenómeno como es el caso de Islay y Camaná, donde se han reportado tormentas eléctricas y fuertes vientos. Entre ayer y hoy, Senamhi ha alertado sobre la fuerte nevada en Imata y se pide más presencia de autoridades provinciales y distritales, ya que este es el principal camino hacia la región de Puno.

Mientras en Islay, en la ciudad de Mollendo, varios vecinos están alarmados por las tormentas eléctricas que se están reportando estos días. Senmahi ha alertado que este fenómeno continuará hasta el 19 de setiembre, por lo que han pedido mayor precaución a las autoridades arequipeñas.

CIELO NUBLADO Y VIENTOS EN AREQUIPA

Según el pronóstico del Senamhi, si bien es cierto en esta época del año se observan nevadas, debido al fenómeno de El Niño hay mayor cantidad de nieve. Cabe destacar que se observa un cielo nublado en la ciudad de Arequipa y vientos inusuales, situación que no suele ocurrir en esta etapa del año, más aún con el próximo inicio de la primavera.