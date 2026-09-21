Sismo de 4.0 sacudió la ciudad del Cusco: se reportaron dos réplicas de mediana intensidad

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) registró los movimientos entre las 20:07 y las 23:56 del domingo 20 de septiembre. Ninguno causó daños, pero la secuencia reaviva temores frente a los últimos sismos de moderada intensidad registrados en Junín, Ayacucho, Tacna e Ica.

En horas de la noche se sintió un fuerte sismo en Cusco que inició a la 8:07 de la noche con una magnitud de 4 grados, posteriormente se registraron dos réplicas de mediana intensidad: uno a las 9:02, con una magnitud de 3.4 grados; y otro a las 11:56 p.m., también de 3.4 grados.

La profundidad de los movimientos va entre los 9 y 12 kilómetros, lo cual propició a que el temblor se sintiera aún más fuerte, pero no generó daños fuertes en infraestructuras ni pérdidas humanas.

¿QUÉ DIJERON LOS CIUDADANOS TRAS EL SISMO?

La población se encontraba muy asustada por este evento, algunos comentarios fueron que el movimiento fue muy fuerte: “estaba en mi puesto de trabajo y salí a la calle como hicieron otras personas”, mientras otra persona que vive en un edificio dijo que se asustó mucho y tuvo que salir corriendo.