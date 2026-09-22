Chiclayo: roban arma de policía durante intervención a ladrón

Cámaras de seguridad captaron el preciso momento en que un sujeto robó un arma de reglamento a un efectivo de la Policía Nacional del Perú (PNP) durante una intervención a un ladrón en la ciudad de Chiclayo.

El hecho se registró en las inmediaciones de la avenida Washington con la calle Lincoln, cuando los agentes del orden realizaban labores de control en la zona. La situación se tornó violenta cuando el sujeto intervenido logró evadir el control y forcejeó con los efectivos policiales.

Durante la gresca y la confusión generada en la vía pública, un sujeto aprovechó la situación para arrebatarle el arma de fuego al agente que se había caído al suelo durante la intervención de los efectivos.

​Fuga y despliegue policial en la zona

Tras cometer el robo , el sujeto emprendió la huida a pie por las calles aledañas. Minutos después del incidente, se desplegó un operativo de búsqueda en el sector para dar con el paradero del implicado y recuperar el arma robada.

Las autoridades locales informaron que las diligencias continúan en curso para esclarecer las responsabilidades y determinar las medidas disciplinarias o de seguridad. La comisaría de la jurisdicción asumió las investigaciones correspondientes para capturar al responsable.