Ica: conductores de vehículos tubulares levantan paro indefinido tras reunión con autoridades

Los operadores de vehículos tubulares de Huacachina en Ica, acordaron levantar el paro indefinido, tras sostener una reunión con representantes de la Asociación Peruana de Empresas Turísticas y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, luego de una semana de paralizar sus servicios.

Algunos turistas llegaron hasta este atractivo turístico y se mostraron emocionados por realizar los recorridos, que estuvieron paralizados desde el pasado 15 de septiembre, sin embargo, hubo otros visitantes quienes prefirieron no realizar el recorrido en los tubulares, ya que los consideran riesgosos: “nos decían que era peligroso, que habían fallecidos”, comentó una visitante.

SE INSTALARÁ NUEVA MESA TÉCNICA

Por otro lado, Rubén Camargo, dirigente de los vehículos tubulares, señaló que luego de la reunión con las autoridades competentes, se instalará una nueva mesa técnica por un periodo de seis meses: “vamos a solicitar, mediante documento, que los ingresos sean cobrados vía online o con POS, y que no sea efectivo para que no se malinterprete todo esto”, explicó.

Por su parte, la Asociación Peruana de Empresas Turísticas indicó que continuará trabajando conjuntamente con el Estado y el sector privado para fortalecer a Huacachina como uno de los principales destinos turísticos del Perú.