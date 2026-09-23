Sujeto asesina a balazos a seguridad de una discoteca en Puno

Un trabajador de seguridad de una discoteca fue asesinado de un disparo en el cuello por un sujeto encapuchado, en un hecho registrado en la región Puno cuando se encontraba en los exteriores del local.

Las imágenes de las cámaras de seguridad del establecimiento captaron el instante en que la víctima identificada como Rony Pacheco conversaba con su colega en la puerta del establecimiento nocturno.

Después se observa el preciso momento en el cual apareció un individuo vistiendo chompa negra, saca un arma de fuego y le dispara directamente a la altura del cuello causándole la muerte.

​Hipótesis de investigaciones

​Según las primeras indagaciones policiales, el presunto responsable de este ataque armado sería un cliente de la discoteca que previamente fue retirado del establecimiento por ocasionar disturbios por estar en aparente estado de ebriedad.

Tras lo ocurrido, agentes de la Policía Nacional realizaron un operativo y detuvo a un sujeto sospechoso a la altura del peaje Ayavirí. Durante la intervención, se le encontró en su poder un arma de fuego que habría usado contra la víctima.

Crimen en Tumbes

Por otro lado, un sujeto fue asesinado a balazos por un sicario en Tumbes. Cámaras captaron el momento en que la víctima intenta esconderse detrás de un mototaxi; sin embargo fue alcanzado por una de las balas y cayó al pavimento, hecho que fue aprovechado por el atacante quien le propinó más disparos y luego huyó hacía una moto lineal donde lo esperaba su cómplice.