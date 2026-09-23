Más de 11 mil reportes de violencia escolar se registraron a nivel nacional entre enero y agosto de 2026

Un total de 11,805 reportes de violencia escolar se registraron a nivel nacional entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2026. La problemática abarca incidentes de agresión física y verbales expuestos de manera frecuente en centros educativos.

​Del total de casos informados en el periodo mencionado, 5,187 corresponden a episodios de violencia física y 1,198 a casos de violencia sexual entre escolares, lo que representa un aumento del 35% respecto al año 2025.

Las regiones que concentran la mayor cantidad de reportes son Lima, Piura, Arequipa y Lambayeque. Especialistas indican que estas conductas responden a una baja tolerancia a la frustración, dificultad para controlar impulsos y falta de empatía.

​Factores conductuales y consecuencias legales

Asimismo, los expertos en derecho penal señalan que los menores infractores involucrados en delitos graves pueden ser procesados y pasar internados en centros juveniles por un periodo máximo de seis años.

​Las cifras oficiales muestran la dimensión de una crisis donde las peleas entre alumnos y las denuncias ante las autoridades competentes continúan activando las investigaciones de la fiscalía de familia.