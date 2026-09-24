Vecinos desgarran vestimenta de sujeto acusado de robar

En Tarapoto, un sujeto ingresó a un negocio como cliente, pero terminó intentando llevarse el dinero. El hecho ocurrió a las 7:35 de la noche cuando un hombre que vestía un polo amarillo y un short azul conversaba con la mujer que atendía el local.

Las cámaras de seguridad registraron al sujeto que permaneció atento a los movimientos de la trabajadora y, en un momento, observó el dinero que había sido dejado cerca del mostrador. Cuando la mujer se alejó, habría aprovechado para tomarlo e intentar escapar.

Sin embargo, la trabajadora descubrió sus intenciones e intentó detenerlo gritando: “es un ratero, ayuda”, iniciando un forcejeo. Luego varios vecinos se acercaron para evitar que el presunto delincuente huyera mientras intentaban detenerlo como les fuera posible, hasta terminaron desgarrando la vestimenta del sujeto.

POLICÍA PIDE DENUNCIAR ESTOS CASOS

A pesar de la intervención de los vecinos, el sujeto consiguió escapar. Pero, de acuerdo con las primeras informaciones, no habría logrado concretar el robo. “La población tiene que ser empática con la institución y poner la denuncia para nosotros poder proceder”, señaló un agente policial.