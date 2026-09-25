Buenos Días Perú

25/09/2026

Piura: niño termina con graves quemaduras en el rostro tras imprudencia de profesor

Este incidente dejó quemaduras de tercer grado en el rostro del menor de 8 años, que ya se encuentra en el INSN San Borja.



Gran indignación generó la imprudencia de un docente del colegio Juan Velasco Alvarado, ubicado en el distrito de La Arena, en Piura, que dejó a un niño de 8 años herido del rostro por quemaduras

Todo ocurrió cuando el niño se disponía a encender una antorcha por las olimpiadas que se celebraban en la institución educativa; al ver que no prendía, el docente a cargo decidió arrojar alcohol, pero el líquido salpicó en el rostro y partes del cuerpo del niño, por lo que, al encenderse, el fuego se propagó hasta él.

El hecho fue grabado en video y allí se observa que el escolar entra en desesperación por la situación, al igual de los otros niños y el docente que estaban con él. Lamentablemente, este incidente le dejó quemaduras de tercer grado. 

MENOR ES TRASLADADO A HOSPITAL EN LIMA 

El menor agraviado ya se encuentra en el Instituto Nacional de Salud del Niño en San Borja, donde está siendo atendido por los médicos y se espera que hoy sea trasladado a sala para cirugía, pues por este accidente presenta quemaduras de tercer grado.

La madre del niño de 8 años dijo que su hijo se encuentra en grave estado de salud y añadió que nunca le pidieron su autorización para la actividad que causó el accidente: “No me avisaron, no sabía que iba a participar del encendido de antorcha”

Por otro lado, señaló que a su hijo lo eligieron para encender la antorcha porque es destacado en deportes en su sección: “es un niño alegre, estaba muy contento y entusiasmado”, explicó. La madre pide que se esclarezca el caso y que se tomen medidas preventivas para que este tipo de accidentes no vuelvan a ocurrir. Asimismo, para las personas solidarias pueden ayudarle, compartió el número 984 760 981.

 

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