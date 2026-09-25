Fuertes precipitaciones en Tumbes incrementan el caudal del río Tumbes

Alrededor de las 4 de la madrugada iniciaron fuertes lluvias en Tumbes que han generado varios estragos. Estas precipitaciones han causado que se acumule agua en diferentes puntos de la Panamericana Norte, lo que puede provocar que con el paso de vehículos de carga pesada se deteriore esta vía y quede inaccesible, más aún cuando se trata de una importante arteria por donde transitan vehículos de transporte interprovincial de pasajeros y de carga pesada.

CAUDAL DEL RÍO TUMBES SE INCREMENTA

Por otro lado, el Senamhi anunció el incremento de la tercera parte del caudal del río Tumbes. Si bien el rio estaba en un periodo de estiaje, es decir, la época del año en que su caudal está más bajo, se ha registrado un incremento de 50 metros cúbicos por segundo a 147 metros cúbicos por segundo, debido a las lluvias de fuerte intensidad en la cuenca alta del río Puyango de Ecuador.

Si esta situación climática continúa en la cuenca alta de Ecuador, se teme que el caudal del río Tumbes podría superar su límite y desbordarse causando los daños que los pobladores ya conocen.

Otra situación que genera preocupación de los tumbesinos es que las acciones preventivas aún no se han iniciado en este importante río como es la descolmatación y desarenamiento, y en otros canales y quebradas tampoco se han realizado obras de limpieza, cuando ya se iniciaron las lluvias provocadas por el fenómeno El Niño que están afectando sobre todo el sistema de saneamiento.