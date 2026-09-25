La Libertad: personal de salud realiza fiesta con cerveza en la Casa Materna de Sanagorán

Una celebración terminó generando una investigación administrativa en la Casa Materna de Sanagorán, en la provincia de Sánchez Carrión, La Libertad, luego de que trabajadores de salud fueran captados consumiendo bebidas alcohólicas dentro del establecimiento.

De acuerdo con las primeras indagaciones, el propio jefe del establecimiento habría señalado que se trató de una actividad de despedida para un trabajador de salud.

COMUNICADO RECHAZA CELEBRACIÓN

A través de un comunicado, la Gerencia Regional de Salud de La Libertad rechazó que los ambientes destinados a la atención y alojamiento temporal de gestantes sean utilizados para actividades ajenas a su finalidad sanitaria.

Según la entidad, durante la actividad no había usuarias albergadas en el establecimiento, por lo que la continuidad de los servicios no se habría visto afectada. Sin embargo, confirmó el inicio de un proceso administrativo sancionador contra médicos, enfermeras, obstetras y técnicos que habrían participado en la celebración.

Tras la difusión de las imágenes, el gerente regional de Salud, Gerardo Florián, informó que se dispuso la separación definitiva del jefe de la Casa Materna de Sanagorán y que se designará a un nuevo responsable para dirigir el establecimiento.