Incautan celulares, droga y routers durante megaoperativo en cinco penales declarados en emergencia

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE), en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público, ejecutó un operativo simultáneo de requisa en cinco penales declarados en estado de emergencia por el Gobierno.

La intervención, desarrollada con la participación de más de 400 efectivos en los penales de Ancón I, Miguel Castro Castro, El Milagro (Trujillo), Challapalca (Tacna) y Cochamarca (Pasco), tuvo como objetivo principal reforzar el control y neutralizar las actividades ilícitas que se gestan desde estos recintos.

Hallazgos en Lima y provincias

Durante las inspecciones en los diferentes pabellones, las autoridades incautaron teléfonos celulares, routers, memorias, armas punzocortantes y diversas sustancias prohibidas. En el penal Miguel Castro Castro, donde supervisó las acciones el presidente del INPE, Abraham Lescano, se hallaron equipos móviles, 41 envoltorios con droga, ketes de marihuana y S/15 mil en efectivo.

Asimismo, en el penal Ancón I se confiscaron cargadores, cigarrillos, cocinas artesanales y S/3 mil en efectivo, mientras que en Cochamarca y El Milagro se decomisaron decenas de sobres con clorhidrato de cocaína, marihuana y pasta básica de cocaína.

Resultados específicos y disposición de lo incautado

La inspección ejecutada en el establecimiento penitenciario de Challapalca, ubicado en Tacna, culminó sin el hallazgo de sustancias u objetos prohibidos en los espacios revisados. Todo lo decomisado en los demás centros penitenciarios fue puesto formalmente a disposición de la Policía Nacional y del Ministerio Público para dar inicio a las investigaciones correspondientes.