Tarapoto: fuertes lluvias y vientos derriban techos y paneles publicitarios

Ayer, domingo 27, se registró una fuerte lluvia en Tarapoto, San Martín, que ha sorprendido a los ciudadanos. Desde hace unos días se ha experimentado un fuerte y variado temporal en la zona: sequía, lluvias, altas temperaturas, e incluso fuertes vientos.

TECHOS Y PANELES CAEN POR FUERTES VIENTOS

Justamente, estos vientos hicieron estragos en la ciudad, generando que algunos techos salieron volando, uno de ellos terminó cayendo y afectando el pase peatonal, todo esto fue registrado por las cámaras de seguridad. Pero no ha sido el único caso, pues un enorme panel publicitario ha sido derribado por este temporal.

La enorme estructura del panel publicitario generó peligro entre los transeúntes, ante ello, el cuerpo de Serenazgo de Tarapoto intervino y dispuso la interrupción temporal del tránsito vehicular como medida preventiva, además, cercaron el lugar donde estaba el panel y ya se realizan las labores correspondientes para retirar la estructura y garantizar la seguridad.

De acuerdo al reciente pronóstico del Senamhi, Tarapoto tendrá un máximo de 32 grados de temperatura, y un mínimo de 23 grados, en tanto, la humedad se encuentra en 91 % y hay un 35% de probabilidad de lluvia.