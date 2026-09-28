Tumbes: salida del mar provoca daños en balneario de Zorritos

Semana a semana en Tumbes, el mar está erosionando más el terreno y ello está afectando a los hoteles y restaurantes cercanos al litoral, deteriorando su infraestructura y amenazando con inundar estos negocios. Un hotel ya ha sufrido graves consecuencias por la acción climática, pues el agua ha afectado sus columnas y se ha llevado parte de sus piscinas.

MÁS DE 20 HOTELES AFECTADOS

Según los ciudadanos, a partir de las 4 de la tarde y en la madrugada hay marea alta que está causando destrozos en la zona. Ya son más de 20 hoteles y restaurantes afectados por este problema, lo cual impacte negativamente al turismo de la zona.

En un hotel se ha inhabilitado dos pabellones de cuatro pisos, por el golpe de las olas a la infraestructura, dejando expuesta la tubería de desagüe, por ello los dueños han intentado protegerlo con costales, muros y otros, pero la fuerza de la naturaleza se ha llevado y destruido todos estos intentos.

“Los daños a los hoteles es cuantioso, muchos han perdido todo, otros tienen daños parciales y han dejado de trabajar. Esto es a nivel nacional, Pimentel en estos momentos está sufriendo lo mismo, la semana pasada fue California”, comentó un propietario, además, añadió que se encuentran sin energía eléctrica y que las autoridades brillan por su ausencia: “Si así estamos antes de que llegue el fenómeno El Niño, ¿qué podemos esperar?”.

Por otro lado, la línea de costa en Zorritos está retrocediendo debido al avance del mar y se está acercando a la Municipalidad Provincial de Tumbes y a la Panamericana Norte, por lo que vecinos y propietarios de negocios piden apoyo urgente a las autoridades.