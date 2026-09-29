Detonan artefacto explosivo en vivienda de agente Terna en Tumbes

Un sujeto desconocido detonó un artefacto explosivo en la puerta de la vivienda de un efectivo policial que forma parte del Grupo Terna. El hecho ocurrió durante la madrugada en la ciudad de Tumbes.

Cámaras de seguridad captaron el momento en que el hombre colocó un cartucho de dinamita en la puerta y huyó segundos antes de registrarse una fuerte explosión. La detonación rompió los vidrios de la puerta y las ventanas, mientras que la onda expansiva hizo volar parte de las calaminas del techo del inmueble.

​La onda expansiva también afectó los predios colindantes, destrozando las ventanas de varias aulas de una institución educativa ubicada al frente de la casa atacada. El padre del efectivo policial, quien se encontraba laborando en Zarumilla, fue alertado por los vecinos y retornó al lugar tras producirse el atentado.

Posible hipótesis del atentado e investigaciones

​El propietario de la vivienda aseguró que su familia no había recibido amenazas previas de ningún tipo, por lo que se considera que el ataque podría ser una represalia directa por el trabajo policial que realiza su hijo.

Cabe resaltar, que las autoridades policiales analizan las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona para identificar al sujeto responsable de colocar el explosivo y determinar el móvil del atentado.