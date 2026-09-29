Atropello múltiple en Cusco deja una mujer muerta y ocho escolares heridos

​Un accidente de tránsito dejó una persona fallecida y ocho escolares heridos luego de que un vehículo atropelló al grupo de peatones. El hecho ocurrió en la esquina de un colegio en el momento en que los estudiantes y otros transeúntes cruzaban la vía, en Cusco.

​Según el reporte de la Policía Nacional, la unidad era manejada por Erlinda Morales (54) quien habría intentado ganar la luz roja del semáforo. El vehículo embistió a nueve personas, de las cuales siete eran escolares que se retiraban hacia sus domicilios.

​Los menores afectados fueron trasladados al Hospital Regional del Cusco para recibir asistencia médica. Uno de los escolares se encuentra con diagnóstico reservado, mientras que a otro se le tuvo que amputar un dedo y presenta una fractura en el fémur derecho.

Fallecida y situación de conductora

En tanto, se confirmó el fallecimiento de una mujer de más de 50 años, quien perdió la vida mientras era evacuada al hospital EsSalud a consecuencia de las graves lesiones provocadas por el impacto.

Cabe resaltar que, la conductora fue intervenida y trasladada hasta la comisaría del sector donde permanece detenida para las investigaciones correspondientes del caso en la región policial del Cusco