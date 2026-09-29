Atropello múltiple en Cusco deja una mujer muerta y ocho escolares heridos

Un accidente de tránsito dejó una persona fallecida y ocho escolares heridos luego de que un vehículo atropelló al grupo de peatones. El hecho ocurrió en la esquina de un colegio en el momento en que los estudiantes y otros transeúntes cruzaban la vía, en Cusco.
Según el reporte de la Policía Nacional, la unidad era manejada por Erlinda Morales (54) quien habría intentado ganar la luz roja del semáforo. El vehículo embistió a nueve personas, de las cuales siete eran escolares que se retiraban hacia sus domicilios.
Los menores afectados fueron trasladados al Hospital Regional del Cusco para recibir asistencia médica. Uno de los escolares se encuentra con diagnóstico reservado, mientras que a otro se le tuvo que amputar un dedo y presenta una fractura en el fémur derecho.
Fallecida y situación de conductora
En tanto, se confirmó el fallecimiento de una mujer de más de 50 años, quien perdió la vida mientras era evacuada al hospital EsSalud a consecuencia de las graves lesiones provocadas por el impacto.
Cabe resaltar que, la conductora fue intervenida y trasladada hasta la comisaría del sector donde permanece detenida para las investigaciones correspondientes del caso en la región policial del Cusco