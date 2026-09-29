Huancayo: padre de menor apuñalado por escolar revela que su hijo era amenazado de muerte

A casi un mes de la muerte del pequeño de 13 años Milán en Huancayo, su familia señala que aún no tienen justicia por este crimen que involucra a varios adolescentes que se ensañaron contra su hijo. El padre del menor, Rubén Taipe, conversó con Buenos Días Perú sobre la situación del caso de su hijo y pide a las autoridades mayor celeridad.

“Me siento indignado y molesto”, señalo el padre de familia quien dijo que ha pasado tanto tiempo y aún no tienen resultados. Además, aunque uno de los adolescentes ha sido internado, cuestionó por qué las autoridades no investigan a los otros jóvenes que también estuvieron durante el ataque contra su hijo: “¿Por qué no investigan a todos? ¿Por qué solo se investiga a uno de los estudiantes?”.

ADOLESCENTES SIN CONTROL DE LAS AUTORIDADES

El padre comentó que su hijo tenía problemas dentro del colegio porque había escolares de grados mayores que le pegaban y le quitaban sus cosas exigiéndole que les pague dinero para que se lo regresen. Incluso, señaló que encontraron un mensaje de amenaza de muerte de un adolescente: “cómo las autoridades educativas y locales han dejado pasar esto cuando era de conocimiento público que estos adolescentes de Politécnico y Santa Isabel se venían atacando entre ellos, incluso con arma blanca”, comentó el progenitor.

Por otro lado, el padre de familia también recordó que cuando su hijo salía de casa ya había grupos que lo esperaban para pegarle. El día del ataque a su hijo, lo citaron para que pelee contra otro colegio cuando ya Milán había sido cambiado a otro centro educativo, justamente para evitar que ocurriera esta tragedia.

PIDE MÁS SEVERIDAD PARA LOS RESPONSABLES

Finalmente, el adolescente que ha sido internado en un centro de rehabilitación juvenil ya tiene 17 años, pero la familia pide que sea castigado como un adulto, pues a inicios del siguiente año cumpliría los 18; en tanto, pidió a las autoridades celeridad, pues a un mes del asesinato solo se ha intervenido a uno de estos jóvenes que acabaron con la vida de su menor hijo.